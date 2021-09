Nasceva 100 anni fa Mauro De Mauro, giornalista ucciso a Palermo nel 1970

0 0

Era nato a Foggiai il 6 settembre 1921 Mauro De Mauro. Giornalista de giornalista de L’Ora, venne sequestrato e ucciso da un commando mafioso nel 1970 a Palermo. All’epoca, polizia e carabinieri batterono diverse piste per capire il contesto in cui maturò il sequestro. Ne spiccava una: quella relativa a un’inchiesta sulla morte del presidente dell’Eni, Enrico Mattei, che il giornalista stava per pubblicare. Fu considerata anche la pista del “golpe Borghese“.

La sera in cui fu rapito aveva appena posteggiato la sua auto, una Bmw, accanto al portone d’ingresso del palazzo in cui abitava, in viale delle Magnolie. I killer di mafia gli tesero una trappola e De Mauro venne rapito. Poche ore dopo, la sua automobile fu ritrovata in via Pietro D’Asaro nella zona di via Dante, sempre a Palermo. Secondo il pentito Francesco Marino Mannoia, i resti del giornalista restarono sepolti per diversi anni sotto un ponte del fiume Oreto ma successivamente i boss mafiosi della zona decisero di rimuovere le ossa che furono sciolte in un fusto pieno d’acido.

La targa marmorea è stata collocata dal Comune il 16 settembre 2015 su proposta dell’Unione cronisti mentre dal 14 maggio del 2013 un albero dedicato a Mauro De Mauro si trova nel Giardino della memoria di Ciaculli, il sito confiscato alla mafia, e gestito da Unci e Associazione nazionale magistrati.

