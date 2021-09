Morti su lavoro, morti nel silenzio

0 0

Prosegue la strage infinita dei morti sul lavoro. Stavolta è toccato a un imbianchino campano di 59 anni, Antonio Vasto, caduto da un’impalcatura di 4 metri mentre tinteggiava le pareti esterne di una villetta nel parco delle Rondini, in via del Mare, a Marano in provincia di Napoli. Sembra che lavorasse in nero. Vasto, è caduto rovinosamente sull’asfalto e non portava il caschetto di protezione ha battuto violentemente la testa. Inoltre stava lavorando in nero, per conto di un impresario edile titolare di una ditta individuale. «Lo avevo chiamato solo per farmi dare una mano» ha dichiarato l’uomo ai carabinieri. dalla morte di Luana D’Orazio, il 3 maggio scorso, tragedia che suscitò tanto clamore, sono morti nel silenzio 280 persone sui luoghi di lavoro e più di altrettanti in itinere sulle strade.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21