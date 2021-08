“Il viaggio del principe”, favola pedagogica sul rapporto fra i popoli, la natura e la scienza

0 0

Arriva nelle sale il 16 settembre «Il viaggio del principe» di Jean – François Laguionie, uno dei maestri indiscussi dell’animazione transalpina, realizzato insieme a Xavier Picard. Opera visivamente accuratissima, tanto nel design dei personaggi, quanto nei particolari che riempiono lo schermo, ha richiesto due anni e mezzo di lavoro e un team di oltre 150 persone.

Racconta di un anziano esemplare di scimmia che fa naufragio su una spiaggia sconosciuta. E’ il principe di un popolo di primati ma ora, smarrito e ferito si consegna, guardato a vista e spogliato di qualsiasi onore, agli sconosciuti che lo soccorrono. Il principe viene accolto da una diversa etnia di scimmie e, in particolare, a lui si dedicano due scienziati che sono stati banditi per aver affermato che le civiltà dei primati sono molte e non ne esiste solo una. I due hanno un figlio di nome Tom che instaura con il naufrago una solida amicizia e gli fa conoscere il suo mondo. Con Tom, che ha le fattezze di un giovane babbuino, il vecchio principe scopre una città sontuosa, dotata delle tecnologie più avanzate, ma anche i limiti di un popolo che si crede il solo civilizzato e ha un cattivo rapporto con la natura. La coppia di studiosi intanto sogna che, grazie all’aiuto insperato del Principe, potrà dimostrare la scientificità della tesi avanzata circa l’esistenza di altre civiltà scimmiesche. Le cose però non saranno così semplici perché l’Accademia, davanti alla quale il principe si presenterà, farà della paura del diverso la sua forza e in fondo ha già deciso che non esista nulla di nuovo da conoscere…

Dietro le scimmie c’è in realtà l’animale da cui la nostra specie discende, così “Il viaggio del Principe” è una favola morale sulle difficoltà della convivenza fra etnie umane e sul rapporto tra l’uomo, la scienza e la natura. Il vecchio principe è lo straniero che giunge in un mondo che lo respinge, convinto della propria grandezza e chiuso in una metropoli costruita a spese della foresta. La rappresentazione di una flora incontaminata che lentamente si riprende i propri spazi suona come monito. “Il viaggio del Principe” tra luoghi di detenzione, strutture di cemento, sbarre e recinti che finiscono per essere scardinati e superati verso un mondo più naturale e più umano, è un film dallo spirito antirazzista ed ecologista, che pur con tutto il fascino del cartone animato non s’indirizza solo ai più piccini.

Il viaggio del principe . Un film di Jean-François Laguionie, Xavier Picard Genere Animazione durata 77 minuti. Produzione Francia, Lussemburgo 2019. distribuito da Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografica. Uscita nelle sale: giovedì 16 settembre 2021

