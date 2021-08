Da Genova a Greta, la felicità è fare qualcosa di più grande di noi stessi insieme. Intervista con Hilary McQuie

0 0

È raro incontrare un’attivista del calibro di Hilary McQuie, voce critica d’America, combattente di lunghissimo corso, impegnata in molteplici battaglie e sostenitrice di un femminismo pragmatico e concreto e della necessità di tessere una tela, unire mondi e costruire una narrazione radicalmente alternativa rispetto a quella imposta dal capitalismo neo-liberista che ormai mostra ovunque la corda.

Hilary lo aveva capito già vent’anni fa, ai tempi del G8 di Genova, quando nel capoluogo ligure le femministe posero la nonviolenza al centro delle proprie rivendicazioni e della propria azione politica. Sappiamo tutti com’è andata a finire, cosa è successo alla Diaz e nella caserma di Bolzaneto, dove contro le donne furono compiute violenze e torture che sarebbe eufemistico definire odiose, ma quel modello di lotta, quel processo di costruzione dal basso, all’insegna della formazione e dell’inclusione, vent’anni dopo, nel mondo di Greta Thunberg e dell’emergenza climatica ormai evidente a tutti, è più attuale che mai.

Cosa ricordi dei giorni di Genova? Qual è stata la chiave femminista delle proteste?

Sono andata lì prima delle proteste per la conferenza e ho fatto un po’ di formazione, e non sono stata in grado di tornare per le proteste stesse. Quel periodo di tempo ha costituito un’apertura in termini di critica popolare del potere delle corporation, e l’eccessiva spinta dei capitalisti nel tentativo di creare regole globali a loro favore, e i nostri movimenti stavano costruendo potere in quel momento. E parte di quel potere era nel nostro uso del processo femminista, vale a dire processo decisionale orizzontale, basato sul consenso, leadership a rotazione ecc.

Qual è la forza delle donne nella lotta alla globalizzazione neoliberista? Qual è la vostra caratteristica rispetto agli uomini?

Una cosa che si è evoluta per me e per molti di noi nei venti anni successivi a quel momento è un approccio meno binario al genere. La maggior parte dei figli dei miei amici sono queer, non binari o transgender. Certamente molti dei miei coetanei erano anche queer e alcuni trans, ma l’enorme crescita dell’identità non binaria crea sentimenti differenti. C’è un po’ di un gap generazionale in questo senso, poiché molte donne anziane hanno lottato così duramente per gli spazi in cui essere riconosciute e avere potere che lo interpretano come un rifiuto dell’idea di donna. Trovo che sia una costruzione liberatoria del genere e sono interessata a vedere dove ci condurrà tutto questo.

Sei un membro del RANT. Potresti dirci cos’è il RANT e qual è la tua attività e il tuo modo di vivere?

RANT stava per “Roots Activists Network of Trainers” (Rete di formatori di attivisti delle radici) ed era un collettivo di formazione che ho fondato con Lisa Fithian e Starhawk per fare formazione e offrire possibilità di sviluppo al movimento per la giustizia globale. Da allora è finito. Il mio attivismo, negli ultimi vent’anni, si è generalmente incentrato sul mio lavoro professionale di difesa dell’accesso all’assistenza sanitaria come diritto umano, in particolare per le persone criminalizzate come le persone che fanno uso di droghe e le prostitute. Essendo una madre single che lavora a tempo pieno, ho fatto un passo indietro rispetto alla maggior parte delle altre forme di attivismo. Ma da quando Ruby è andata al college sono diventata più attivo nell’impegno sulla giustizia climatica, lavorando con Rising Tide North America.

Abbiamo bisogno di un femminismo che si occupi di tutti i problemi globali, da Vandana Shiva a Greta Thunberg. Come lo si costruisce?

Ma è proprio compito del femminismo “prendersi cura” di TUTTI i problemi globali? Sembra un fardello molto grande da mettere sul femminismo, specialmente sulle donne che hanno già la principale responsabilità di edicare i figli.

Nadal al-Sa’dawi afferma: “Il femminismo è il vero umanismo, e il pensiero politico che unifica tutte le grandi utopie: quella socialista, quella pacifista, quella nonviolenta, quella anticapitalista”. Come si traduce oggi il pensiero femminista in pratica concreta?

Dovrò pensare a quella citazione. L’intera idea di un’utopia è che non può esistere, è destinata a fallire, perché siamo imperfetti. La mia idea di femminismo è più radicata in lotte umane e disordinate per condividere e dare potere l’uno all’altro, senza rinunciare al nostro.

Parliamo di nonviolenza. Di cosa si tratta in concreto?

Quando faccio corsi di azione diretta nonviolenta, tendo a stare lontana dalla parola nonviolenza come imperativo e parlo invece di azione nonviolenta. Penso che questo ci permetta di guardare a ciò che è strategico e prendere accordi su una particolare azione, piuttosto che rimanere bloccati a discutere se la distruzione della proprietà o l’autodifesa siano non violenti o meno. Quando ho iniziato a fare questo tipo di attivismo, provenivo da una comprensione quacchera della nonviolenza che la poneva come centro morale, basandosi sulla trasformazione personale di se stessi e dei propri avversari. E siamo stati sfidati dai movimenti rivoluzionari che abbiamo sostenuto che non erano non violenti. Queste sono per me domande per tutta la vita che continuano a evolversi: cos’è la nonviolenza? È il modo migliore per apportare cambiamenti duraturi? Potrei finire per tornare al punto di partenza.

Daris Christanco, indigena del popolo Uwa, ha detto dell’Occidente che la nostra è una cultura triste perché tutta la nostra ricchezza deriva in gran parte dall’aver saccheggiato il nostro ambiente e quello di altri popoli e terre. Come costruire, dunque, la vera felicità, in armonia con il mondo e con il prossimo?



Scopriamolo insieme. Sono più felice quando ho forti relazioni d’amore con molte persone e con la terra. Quelle relazioni si sviluppano e prosperano per me quando stiamo facendo qualcosa di più grande di noi stessi insieme.

Gli Stati Uniti hanno vissuto l’era dell’amministrazione Trump. Quanto è stato importante l’impegno delle donne per contrastare e sconfiggere il trumpismo? Cosa serve ora per costruire un’altra idea di società?

Che incubo è stato! E non sappiamo davvero se quest’era è finita. Ma la scomoda verità è che poco più della metà delle donne bianche ha votato per Trump nel 2016 e poco meno della metà ha votato per lui nel 2020. La mobilitazione della Marcia delle donne subito dopo il suo insediamento ha dato la sensazione che le donne avrebbero lottato ma ancora di più che avrebbero creato una coalizione multirazziale di persone organizzate per sconfiggere Trump. Il trumpismo è in gran parte un movimento di ansia razziale per l’anticipo della futura perdita del privilegio bianco. È stato il contraccolpo contro Obama, credo, più di ogni altra cosa. Gli Stati Uniti sono costruiti sul lavoro e la ricchezza creati dalla schiavitù, e l’ombra che gettano sulla narrativa eroica dell’eccezionalismo americano è enorme, e stiamo cercando di cambiare la storia per riconoscere veramente da dove veniamo per costruire qualcosa di meglio.

Tua figlia Ruby è ora una giovane attivista per i diritti umani e delle donne ed è anche molto impegnata nella lotta contro i cambiamenti climatici. Riuscirà la sua generazione ad avere successo dove la tua in parte ha fallito?

Non possiamo abbandonare la loro generazione e “passare il testimone” sui cambiamenti climatici. Dobbiamo tutti occuparci di questo ora. Non c’è più tempo. Non possiamo aspettare che siano abbastanza grandi per essere in posizioni di potere. Dobbiamo tutti insieme costringere chi è al potere a compiere tutto ciò che è necessario per arrestare i cambiamenti climatici ed esercitare ogni potere che abbiamo acquisito come anziani per riuscirci. Ho aiutato a organizzare un’azione a San Francisco nel 2019 in cui abbiamo chiuso “Wall Street West”, una strada in cui molte banche che stanno finanziando la crisi climatica hanno uffici aziendali. Ed è stata una delle azioni più multigenerazionali che abbia mai aiutato a organizzare. Penso che ci sia stato un notevole slancio lì, ma da quando il COVID ha colpito, organizzare in modo visibile è diventato molto più difficile e la nostra finestra per esercitare la massima pressione su Biden e il governo degli Stati Uniti, all’inizio del suo mandato, si sta chiudendo.

A Genova, vent’anni fa, lo slogan era: “Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo”. Cosa significa oggi essere in gabbia e cosa, invece, essere il mondo? E tu, personalmente, quando ti senti in gabbia e quando nel mondo?

Non lo ricordo. Interessante. È un po’ superiore, vero? Noi siamo liberi e tu no? Penso che sia più come “tutti o nessuno”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21