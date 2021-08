Il festival del giornalismo Leali delle Notizie piange Cristina Visintini

0 0

“Ehi Lucaaa…ciaoooo”. “Pronto, Fabiana…Cristina non c’è più”.

Il gelo, in un pomeriggio d’agosto a 45°.

E allora collego in pochi istanti, la chiamata di Barbara Schiavulli, quella di Luca Perrino, una dietro l’altra. Pensavo mi avessero cercato per comunicarmi qualche simpatica novità per la prossima edizione del festival del giornalismo Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari.

C’è la novità, ma di tenore diverso da cosa mi aspettavo. La Cri Visintin anima della grande famiglia di Ronchi di cui mi onoro di far parte, se n’è andata con l’eleganza la leggerezza che le appartenevano.

Ma come posso fare io, come faremo noi a parlarne al passato?

In questa foto che ci vede vicini, prima col cuore e poi con il corpo, accanto al premio dedicato a Daphne Caruana Galizia non ci sono gli alfieri della legalità, ci sono

storie, anime, percorsi, scelte in arrivo da angoli diversi dell’Italia e della vita che pure si sono incontrati, intrecciati, Uniti.

Siamo noi, amici veri. Luca Perrino Barbara Schiavulli Luca Cristina Sandro Ruotolo Corinne Vella

E tu, Cri, sei lì. Piccola, minuta, volitiva. Straordinaria.

Con chi dividerò la mia “ombreta”, a settembre, su a Ronchi?

Il cancro è una bestia senza pietà. Quest’anno ha esagerato assai. Mi ha strappato due pezzi di cuore in poco più di un mese.

“Vivi attimo dopo attimo”, recita il tuo stato di WhatsApp. Tu hai ragione Cri, ma come si fa???

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21