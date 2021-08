Addio a Cristina Visintini, anima del Premio “Leali delle notizie”

0 0

Ci ha lasciati poco fa Cristina Visintini, animatrice con Luca Perrino del Premio “Leali delle notizie” che ogni anno e per tutto l’anno ci ricorda l’importanza della libertà di informazione.

“Una notizia terribile – dice il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti, che insieme alla Visintini ha promosso moltissime iniziative sulla libertà di espressione e la tutela dei diritti umani – Non dimenticheremo mai la sua generosità, il suo perenne sorriso, l’amore per la libertà di informazione, la sua presenza, con Luca Perrino, alle iniziative per la promozione della Carta di Assisi e l’installazione, anche nel ghetto di Roma, della panchina della memoria. Persone così non possono essere dimenticate e ci mettiamo a disposizione di Luca, del premio, della comunità per partecipare e sostenere qualsiasi iniziativa intenderanno promuovere per conservare non il ricordo della sua morte, ma i tanti semi che ha piantato nella sua vita”.

