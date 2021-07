G8. La Rai trasmetta il film di Citto Maselli

1 0

La Rai, nei giorni del ventennale sui tragici fatti di Genova del 2001, potrebbe finalmente trasmettere il film collettivo coordinato da Citto Maselli ‘Un mondo diverso è possibile’.

Vi parteciparono figure straordinarie, capaci di unire la qualità espressiva all’impegno civile. Fare i conti con il passato è indispensabile, per capire il presente e il futuro. E niente come il racconto delle immagini rende viva la storia. Materiali di tale valore non possono rimanere nei cassetti. Sono queste le occasioni in cui la Rai assume davvero le sembianze di un servizio pubblico, se si ricorda di esserlo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21