Firenze, Fnsi e Ast al presidio dei lavoratori della Gkn

0 0

«L’iniziativa vuole dimostrare la solidarietà e l’impegno dei giornalisti italiani in favore dei lavoratori che lottano per difendere il loro posto e il sostegno a Cgil, Cisl e Uil impegnate a salvaguardare l’occupazione di qualità e a combattere il precariato», spiega il sindacato.

l presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, e il presidente Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, assieme al consigliere Nazzareno Bisogni, saranno al presidio dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) giovedì 22 luglio, alle 12.30.

«L’iniziativa vuole dimostrare la solidarietà e l’impegno dei giornalisti italiani in favore dei lavoratori che lottano per difendere il loro posto e il sostegno a Cgil, Cisl e Uil impegnate, come del resto il sindacato unico e unitario dei giornalisti, a salvaguardare l’occupazione di qualità e a combattere il precariato», spiegano Fnsi e Ast.

@fnsisocial

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21