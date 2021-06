Articolo 21 sosterrà sempre Antonella Napoli contro gli odiatori, nel solco della Carta di Assisi

0 0

Gli odiatori da tastiera non avranno la meglio, la “nostra” Antonella Napoli sarà accompagnata da tutta l’Associazione di Articolo 21 in ogni passo teso ad accertare le responsabilità degli autori delle minacce e degli insulti vergognosi piovuti dopo un post che la stessa Antonella aveva fatto sul suo profilo Facebook dopo essersi sottoposta al vaccino per il Covid attraverso il quale esortava a vaccinarsi come scelta giusta per affrontare e superare l’emergenza post pandemia. Gli haters sono arrivati ad augurarle il cancro e questo non è accettabile. Antonella è una donna, una madre e una giornalista impegnata sui grandi temi di attualità, oltre ad essere nel direttivo di Articolo 21 dirige la Rivista Focus on Africa con la quale contribuisce ad illuminare quella “periferia” che spesso è il continente africano; in ogni scelta mette la faccia e tutto il suo coraggio e aver invitato tutti a fare il vaccino rientra in questa modalità di impegno civico oltre che professionale. La nostra associazione seguirà le indagini della polizia postale e come già annunciato dal Presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, la vicenda verrà aggiunta alle molte altre (purtroppo) segnalate all’Osservatorio sui cronisti minacciati istituito presso il Ministero dell’Interno.

Il direttivo di Articolo 21 sosterrà sempre Antonella Napoli anche nel solco dell’impegno assunto da tutti noi contro le parole d’odio con la firma della Carta di Assisi.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21