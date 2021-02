Libertà per Zaki e giustizia per Regeni. Oggi alle 18 da Padova

0 0

Oggi, alle 18, importante evento su Zoom e in diretta Facebook. Una novità significativa oltre ai relatori, Laura Nota, Francesca Benciolini, Giuseppe Giulietti, Annamaria Alborghetti, Antonella Napoli, Paolo De Stefani, citati dalla locandina parteciperà anche Loris Mazzetti, giornalista, regista televisivo, saggista e blogger italiano, storico collaboratore di Enzo Biagi. La Sede Pensante di Coalizione Civica per Padova e Articolo 21 vi aspettano per discutere con persone impegnate da sempre per i diritti umani, su due casi emblematici della pericolosa deriva autoritaria che coinvolge anche il nostro paese e l’Europa, che sembrano impotenti rispetto all’arroganza degli Stati autoritari, .