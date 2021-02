0 0

Donald Trump non hai mai riconosciuto la propria sconfitta e ha accusato di fatto Joe Biden di essere un usurpatore: come questo fatto, dopo l’irruzione dei sostenitori dell’ex presidente al Congresso americano del 6 gennaio, cambiera’ la politica americana? A fare il punto e’ ‘L’assedio’, di Antonio Di Bella, edito da Rai Libri, in vendita nelle librerie e negli store digitali da venerdi’ 12 febbraio. “Il 6 gennaio 2021- si legge in una nota- un gruppo di rivoltosi ha fatto irruzione nella sede del Congresso americano, un evento assolutamente senza precedenti nella storia. Antonio Di Bella, corrispondente Rai dagli Stati Uniti, ha assistito in diretta all’attacco a Capitol Hill, e lo ha documentato esponendosi in prima linea. Cio’ che e’ accaduto, per quanto drammatico, non e’ tuttavia un caso isolato, ma l’acme di un percorso cominciato agli albori della presidenza Trump e culminato durante l’ultima campagna elettorale. Il presidente uscente infatti non ha mai voluto riconoscere la propria sconfitta e non ha fatto mistero di considerare Joe Biden, il nuovo eletto, un usurpatore. Come cambiera’ nell’immediato futuro la politica americana? Questo libro e’ uno strumento prezioso per provare a interpretare e capire gli eventi in corso negli Stati Uniti, eventi che inevitabilmente avranno delle ripercussioni sulla politica e l’economia italiane ed europee”. Nella nota si legge ancora: “Antonio Di Bella e’ uno dei piu’ famosi volti del giornalismo Rai. È stato per otto anni a capo del TG3, direttore di Rai 3 e dal 2016 al 2020 direttore di Rai News 24. Chiamato nel 2020 alla guida della task force Rai contro le fake news per contrastare la disinformazione e’ oggi corrispondente della Rai dagli Stati Uniti. È autore di Je suis Paris (2015)”.