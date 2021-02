Donne, libertà di espressione e violenze in Russia- vecchi e nuovi casi

0 0

Nel 2020 la giornalista di Nizhni Novgorod Irina Slavina, fondatrice e direttrice della pubblicazione indipendente Koza press, nota per il suo approccio critico e per i diritti umani, si è suicidata nel modo più orribile, si è data fuoco davanti al dipartimento di polizia e ha scritto che lo stato russo era responsabile della sua morte. Slavina è stata più volte multata, processata, minacciata e sottoposta a intimidazioni per le sue pubblicazioni, l’ultima goccia è stata perquisizione inaspettata nel suo appartamento la mattina presto. Dopo la sua morte i colleghi hanno chiesto un’indagine su coloro che l’hanno portata al suicidio, ma non è stata avviata. La famiglia di Slavina ha subito intimidazioni negli ultimi anni, ma sua figlia aveva comunque dichiarato che avrebbe continuato a pubblicare Koza. Ma all’inizio di febbraio ha detto che doveva chiudere la pubblicazione. In Russia sono in corso azioni sulla memoria di Slavina.

La giornalista di Pskov Svetlana Prokopieva nel 2018 è stata accusata di fornire giustificazioni al terrorismo per il suo lavoro sull’adolescente che si è fatto esplodere davanti alla porta dell’FSB, soprattutto per aver commentato che la politica repressiva crea terroristi. Il pubblico ministero l’ha condannata a 7 anni di prigione. Grazie alle forti azioni di solidarietà professionale in tutta la Russia e il sostegno internazionale, incluso quello di PEN International, è stata rilasciata nel 2020 ma è stata dichiarata colpevole e ha presentato appello per modificare la sentenza e rimuovere la condanna dalla propria la fedina penale.

Nel febbraio 2021 la corte d’appello l’ha dichiarata nuovamente colpevole. Prokopieva non si è arresa e lotta per la giustizia.

La poetessa e giornalista Tatiana Voltskaya, membro di St Petersburg Pen, accusata nella primavera del 2020 di “fake news” sul Covid (ha denunciato la mancanza di attrezzature negli ospedali), in base ai nuovi emendamenti alla legge sulle “fake news”, è stata multata per 30.000 rubli ( l’equivalente di 500 dollari), nonostante le proteste della comunità dei professionisti e delle organizzazioni per i diritti umani.

PEN Mosca ha riferito di questi casi nel rapporto sulla violazione della libertà di espressione in Russia , durante la conferenza online di PEN in giugno e nella conferenza online delle donne scrittrici.

Anastasia Shevchenko, attivista per i diritti umani e docente, madre di 3 bambini piccoli, di Rostov-sul Don, città della Russia meridionale, rischia a fine febbraio una condanna a 5 anni di prigione per essere stata membro di “organizzazioni non desiderabili”, cioè Otkrytaya Russia e Open Russia Civic Movement, registrate nel Regno Unito. In realtà ha lavorato per un’altra organizzazione. La sua accusa contraddice la stessa legge russa, dicono gli esperti. Nel 2017 è stata messa agli arresti domiciliari e durante quel periodo la figlia maggiore, malata, è morta in ospedale. Anastasia non è una criminale, paga per le sue opinioni e per il lavoro sui diritti umani. Con un recente comunicato, PEN Mosca ha chiesto il suo rilascio.

Pen Mosca ha rilasciato numerose dichiarazioni dall’inizio del 2021, soprattutto riguardo alla violenza contro giornalisti e blogger durante le azioni di protesta.

Le proteste in Russia sono iniziate il 23 gennaio a sostegno del leader dell’opposizione Alexey Navalny e ben presto sono diventate proteste popolari contro il governo e la corruzione in generale, e si sono svolte in 198 città. Sono state le più grandi proteste di piazza dopo il periodo 2011-2013. Durante le manifestazioni per la pace del 23, 31 gennaio e 2 febbraio più di 11mila persone sono state arrestate in tutta la Russia, come riportano i media e le analisi indipendenti. Tra loro tanti giornalisti e blogger. Il giornalismo è una professione prevalentemente femminile in Russia e alcune giornaliste donne sono state maltrattate e picchiate, come le giornaliste della Novaya Gazeta Elizaveta Kirpanova e Tatiana Vasilchuk e la corrispondente di Meduza, Kristina Safonova. Molte hanno dovuto subire spinte violente, telecamere rotte, blocchi per le strade, totale assenza di protezioni e altri ostacoli al lavoro. Molti blogger e giornalisti di media indipendenti e critici hanno scoperto che i loro account Internet sono stati violati.

Il “Sindacato dei giornalisti e dei lavoratori dei media” ha riferito di oltre 200 casi di violenze, tra cui attrezzature rotte, percosse, arresti, nonostante i tesserini e ii cartellini sulle giacche dei giornalisti. Sembra che le autorità abbiano tentato e tentino intimidazioni ai danni dei giornalisti e blogger per di allontanarli dal loro lavoro di copertura delle proteste.

Sergey Smirnov, Caporedattore della rivista online Mediazona, che si occupa di violazioni dei diritti umani, è stato arrestato e condannato a 25 giorni di detenzione per un semplice re-twitt, successivamente ridotti a 15 giorni. Ha raccontato del carcere e descritto condizioni terribili – che ricordano quelle dei Gulag- nella prigione di Sakharovo a 50 km da Mosca, dove diverse centinaia di manifestanti, compresi i blogger, sono stati chiusi dopo una lunga attesa in autobus freddi davanti all’ufficio del carcere.

I colleghi chiedono il suo rilascio immediato e quello di altri operatori dei media e blogger detenuti, oltre a una punizione per i responsabili della detenzione.

Intellettuali, artisti e scienziati russi, così come la gente comune hanno scritto molte lettere aperte chiedendo di fermare la violenza della polizia e le malversazioni nei confronti di tutti coloro che hanno una mentalità critica.

Numerose istituzioni e organizzazioni, tra cui UE, IFJ, EFJ, RSF, CPJ e altre organizzazioni internazionali chiedono di fermare la violenza della polizia contro

intellettuali, attivisti, artisti e leader dell’opposizione, che sono stati arrestati vicino alle loro case per vari motivi, ad esempio per violazione delle regole di autoisolamento. La critica cinematografica di San Pietroburgo Angelica Artyukh, è stata condannata a 15 giorni a Mosca per “ostruzione al traffico”. Molti blogger indipendenti sono stati arrestati. Le forze dell’ordine impongono un carcere duro e non necessario e ricordano le esperienze recenti della Bielorussia. Ai giornalisti è stato impedito di adempiere al proprio dovere professionale e quasi tutti i casi di violenza della polizia si sono conclusi impunemente.

PEN Mosca ha chiesto nella sua dichiarazione (pubblicata sul sito web di PEN International) di porre fine ai nuovi attacchi alla libertà di espressione in Russia.

Nadezda Azhgikhina, Direttore di PEN Mosca