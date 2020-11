“Ask me why I’m wearing this t-shirt”. BEAWARENOW e newHope insieme per la lotta alla violenza contro le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020 l’Associazione BEAWARENOW e la cooperativa newHope lanciano la campagna ASK ME WHY I’M WEARING THIS T-SHIRT.

Un abito non è solo un abito, una copertura per il corpo, ma un messaggio che chi lo indossa sceglie di trasmettere.

Le magliette sono state ideate e realizzate all’interno dellaboratorio di sartoria etnica della cooperativa newHope dalle giovanidonne ex vittime di sfruttamento e violenza. Sulle magliette è raffigurato un volto di donna e l’obiettivo dell’iniziativaè quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le giovanigenerazioni sul tema della violenza contro le donne.

BEAWARENOW ha realizzato per la campagna anche una performance artistica attraverso la coreografia di Cecilia, Michele e Donata (tre danzatori professionisti) dedicata a tutte le donne vittime di violenza. Il filmato è stato girato in Via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma e sarà online il 25 novembre sul sito www.beawarenow.eu.

“BEAWARENOW affronta il tema della tratta degli esseri umani e la violenza di genere attraverso progetti sul campo, campagne di sensibilizzazione pubblica attraverso l’arte partecipativa, spiega Micaela Berretti, Presidente Beawarenow. L’obiettivo è sostenere il progetto del laboratorio di sartoria etnica newHope, valorizzare l’esperienza delle giovani donne che hanno deciso di ricostruire le proprie vite e di riappropriarsi della propria dignità attraverso il lavoro. I proventi della vendita delle magliette serviranno, infatti, a sostenere progetti di formazione-lavoro all’interno della sartoria”.

La testimonial della campagna è Joy, una ragazza ex vittima di tratta che lavora all’interno della cooperativa newHope: “Indossare questa maglietta vuol dire dare voce a tutte le donne che come me hanno vissuto sulla propria pelle questa forma atroce di schiavitù. Io sono la testimonianza che si può ricominciare anche da una vita spezzata, è quello che ho fatto iniziando a lavorare nel laboratorio di sartoria etnica newHope. ASK ME WHY I’M WEARING THIS T-SHIRT vuol dire per me tessere nuove speranze, dare un messaggio di rinascita e di difesa dei propri diritti fondamentali, lottare unite contro le violenze subite”.

Sulla campagna è intervenuta anche la senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere che ha sottolineato come “la forza della campagna ASK ME WHY I’M WEARING THIS T-SHIRT è quella di comunicare un messaggio positivo, di forza, di resilienza delle donne che non sono viste solo come soggetto debole, ma come esempio di donne che ce l’hanno fatta anche grazie alla solidarietà e al lavoro di squadra”.

L’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling ha inviato un videomessaggio a supporto della campagna sottolineando come purtroppo i numeri dei femminicidi e delle vittime di violenza in tutto il mondo continui a crescere. “È un problema globale, sottolinea l’Ambasciatore, l’impegno dell’Europa deve essere quello di perseguire un piano di intervento comune che punti sulla cooperazione tra gli Stati. Il valore della campagna è quello di sensibilizzare la società civile, obiettivo necessario per la sinergia con le istituzioni”.

Le magliette saranno in vendita dal 25 novembre 2020 sullo shop online di newHope: www.coop-newhope.it newHope store: via del Redentore, 48, 81100 Caserta CE

L’agenzia di stampa Dire è media partner della Campagna di BEAWARENOW e newHope.

Le tre interviste citate sono disponibili sul sito www.beawarenow.eu e sui canali dell’agenzia di stampa Dire.

PROMOTORI DELLA CAMPAGNA

BEAWARENOW è un’associazione che promuove la creatività, lo sviluppo del potenziale umano, il protagonismo civile dei giovani, l’empowerment delle persone più vulnerabili. Si rivolge alle scuole, ai ragazzi e alle loro famiglie, alle realtà profit e non profit, alle Istituzioni e ai possibili stakeholders. Interviene su questioni sociali di particolare rilevanza perla comunità locale, nazionale e internazionale attraverso processi e progetti di breve, medio e lungo termine, iniziative culturali e artistiche, mirando alla diffusione della conoscenza dei fenomeni sociali e alla consapevolezza dei diritti fondamentali dell’essere umano. Lo strumento dell’Associazione per la sensibilizzazione delle giovani generazioni è l’arte partecipativa.

www.beawarenow.eu

NewHope nasce nel 2004, è una cooperativa che si occupa delledonne vittime di sfruttamento, violenza o in gravi situazioni di difficoltà, sole o con figli. È un laboratorio di sartoria etnica, un luogo simbolo dove giovani donne migranti hanno scelto di riprendere in mano il filo della loro vita, sfilacciato dall’esperienza della tratta. Obiettivo della cooperativa è perseguire il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza e realizzare una piena politica dell’accoglienza, delriconoscimento e valorizzazione delle diversità, promuovendo la partecipazione della donna immigrata alla vita della comunità, Tessiamo nuove speranze è il fil rouge dei progetti della cooperativa.

www.coop-newhope.it