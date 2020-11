“Non chiedermelo. Non è importante”, il progetto video antiviolenza

In occasione del 25 Novembre 2020, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, verrà presentato in streaming sulla web tv della Camera dei deputati il video-racconto “Non chiedermelo. Non è importante”, che vede anche la partecipazione dell’attrice Paola Cortellesi.

Il progetto video, organizzato con il centro antiviolenza “Cerchi d’acqua” di Milano, è un racconto basato sull’installazione artistica “Com’eri vestita?”. Un viaggio dentro alle storie e agli abiti di donne sopravvissute alla violenza sessuale.



La mostra “Com’eri vestita?”, è figlia dell’installazione artistica americana “What were you wearing?” ideata da Mary Wyandt-Hiebert (docente alla University of Arkansas) e Jen Brockman (direttrice del Sexual Assault Prevention Center presso la University of Kansas), e ispirata alla poesia “What I was wearing” di Mary Simmerling.



Troppo spesso infatti la domanda “Cosa indossavi? Com’eri vestita?” sottende una sfumatura accusatoria, come a dire “te la sei un po’ cercata…”. Per questo è necessario promuovere un cambiamento culturale: la violenza sessuale non può essere eliminata cambiando look o più semplicemente abito.

Il progetto della Vicepresidente Spadoni, da anni attenta e vicina alle tematiche di genere, nasce con l’intento di far riflettere il pubblico e smentire gli stereotipi sulla violenza, distruggendo l’idea fondamentale che in qualsiasi modo, le donne abbiano attirato a sé la violenza o ci siano cause riconducibili al loro comportamento.

“Vorrei ricordare alcuni dati importanti: ogni anno nel mondo vengono uccise 87.000 donne. Circa 137 femminicidi ogni giorno, ovvero una donna ogni 15 minuti. Due terzi delle vittime di omicidi in ambito famigliare sono donne. Il 35% delle donne nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale. La violenza di genere può coinvolgere tutti, indipendentemente dal contesto sociale. Non ci deve essere nessuna scusante o “giustificazione” nei confronti di un uomo che picchia, stupra, denigra o uccide una donna. Il possesso non è amore”, dichiara la Vicepresidente Maria Edera Spadoni.

Il video verrà trasmesso sulla web tv di Montecitorio il prossimo 25 Novembre alle ore 10 (e dalle 11.30 sulla pagina FB della Spadoni). Seguirà un incontro in videoconferenza a cui parteciperanno il Presidente Roberto Fico, la vicepresidente Maria Edera Spadoni, la Presidente del Centro anti violenza Cerchi d’acqua, una cooperativa sociale che dal 2000 offre alle donne percorsi di elaborazione del trauma per uscire dalla violenza. Interverrà con un saluto in video-collegamento, anche Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.



Un progetto importante per una giornata importante, per dire definitivamente NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

(nella foto l’attrice Paola Cortellesi)