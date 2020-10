“Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Oggi in streaming

Giovedì 15 ottobre, alle ore 10,00 sarà celebrata la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, istituita dalla Regione del Veneto con LR 48/2012. L’evento inizierà alle ore 10,00 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/ avvisopubblico/live/ ) e il canale YouTube (https://www.youtube.com/ watch?v=EMoq2nUBFws) di Avviso Pubblico. Grazie per l’attenzione.