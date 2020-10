Altre minacce a Paolo Berizzi. La scritta apparsa a Cologno Monzese

Ancora un bruttissimo attacco al giornalista Paolo Berizzi ed è di chiara matrice fascista, addirittura rivendicato. La scritta che riportiamo in foto è comparsa questa mattina su un muro di Cologno Monzese. Gli autori hanno agito di notte e la mattina la brutta sorpresa per il cronista che più di tutti ha svelato le connessioni tra formazioni neonaziste, una certa politica in voga e gruppi ultrà del calcio. A Paolo Berizzi, da tempo costretto a vivere sotto scorta, va la solidarietà di Articolo 21. Duro il commento del Presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti che ha sottolineato, ancora una volta, “la necessità di attuare la costituzione contro i rigurgiti fascisti sempre più frequenti”.