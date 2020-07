Ventaglio, Fnsi: Da Mattarella importante riconoscimento del ruolo dell’informazione professionale

«Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ruolo dell’informazione durante la pandemia rappresentano un importante riconoscimento per tutti i giornalisti che, anche nelle fasi più drammatiche dell’emergenza sanitaria, hanno lavorato con abnegazione e spirito di sacrificio, nell’interesse dell’opinione pubblica. Proprio questo ruolo, “opposto alle fabbriche della cattiva informazione”, come ricordato dal capo dello Stato, rafforza la credibilità dell’informazione professionale, le cui regole e le cui carte deontologiche, che tutti i giornalisti sono tenuti a rispettare, sono la migliore garanzia di qualità». Lo affermano, in una nota, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana.