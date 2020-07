Caso Khashoggi, tweetstorm dalle 11 per chiedere verità e giustizia

Un tweetstorm per chiedere #giustiziaperjamalkhashoggi in concomitanza con l’inizio del processo a Istanbul per l’omicidio dell’editorialista saudita del Washington Post. A promuoverlo Articolo 21, Federazione nazionale della Stampa italiana e Usigrai che, con i partner internazionali che si occupano di libertà di informazione, sin dal primo momento si sono mobilitati per chiedere verità e giustizia per Jamal Khashoggi con iniziative e sit-in davanti all’ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma, organizzate insieme con Amnesty International Italia. I rappresentanti delle giornaliste e dei giornalisti del servizio pubblico avevano anche promosso la campagna di mobilitazione “Un Calcio Ai Diritti Umani” per chiedere che la partita di Supercoppa prevista in Arabia Saudita non si giocasse a Riad.

Dalle 11 con gli hashtag #giustiziaperjamalkhashoggi e #justiceforjamal ci ritroveremo tutti insieme per ribadire la nostra rischi gesta di giustizia.