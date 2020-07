Il Napoli Teatro Festival va in scena all’aperto con 130 eventi di teatro, musica, danza, cinema e mostre.

RUMOR(S)CENA – NAPOLI TEATRO FESTIVAL – Il Napoli Teatro Festival 2020, tredicesima edizione, dal 1 al 31 luglio. 130 eventi programmati in luoghi all’aperto; 10 sezioni (Italiana, Osservatorio, Danza, SportOpera, Musica, Letteratura, Cinema, Mostre, Progetti Speciali), 28 spettacoli italiani in prima nazionale. La direzione artistica è di Ruggero Cappuccio che ha dichiarato in conferenza stampa: “Siamo riusciti a compiere in tempi strettissimi un vero miracolo mantenendo la struttura del Festival fedele rispetto a quella iniziale”. L’organizzazione affidata alla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano. La sezione Internazionale è stata riprogrammata a partire dall’autunno e vedrà in scena, tra gli altri, il coreografo greco Dimistris Papaioannu, l’artista belga Jan Fabre, e Ramzi Choukair e Sulayman Al-Bassam.