No al carcere per i giornalisti e alle querele bavaglio, l’8 giugno iniziativa a Napoli

Un incontro per dire no al carcere per i giornalisti e alle querele bavaglio alla vigilia della decisione della Consulta sulla costituzionalità della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, prevista dal codice penale e dalla legge sulla stampa. L’appuntamento è nella sede del Sindacato unitario giornalisti della Campania, a Napoli, lunedì 8 giugno alle 11.

A parlarne ci saranno il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso; il segretario e il presidente del Sugc, Claudio Silvestri e Gerardo Ausiello; l’avvocato del sindacato Giancarlo Visone, che il 12 marzo 2019 ha presentato l’eccezione di incostituzionalità presso il Tribunale di Salerno. In collegamento ci saranno il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, e i segretari e i presidenti delle Associazioni regionali di Stampa che hanno aderito all’iniziativa.

Sarà anche l’occasione per fare il punto sui due progetti di legge in discussione in Parlamento sulla cancellazione del carcere e sul contrasto alle querele bavaglio, per la cui approvazione governo e maggioranza parlamentare hanno ribadito la volontà di procedere in tempi brevi.