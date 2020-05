Yemen, quattro giornalisti rischiano l’esecuzione

Alla vigilia della Giornata mondiale per la libertà di stampa, Amnesty International, Mwatana, Human Rights Watch e la Fondazione Samir Kassir hanno chiesto alle forze huthi che controllano parte dello Yemen di rilasciare quattro giornalisti condannati a morte.

Arrestati nel 2015, l’11 aprile di quest’anno Akram al-Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid and Tawfiq al-Mansouri sono stati giudicati colpevoli, sulla base di accuse infondate, di “spionaggio in favore dell’Arabia Saudita” e “diffusione di dicerie, notizie false e altre dichiarazioni in favore del nemico saudita”.

I quattro giornalisti versano in pessime condizioni di salute. Nel novembre 2016 i parenti di Abdelkhaleq Amran hanno denunciato, citando vicini di cella, che il loro congiunto era stato torturato.