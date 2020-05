“Corpo e Anima. Sfida alla pandemia” domani a Tg1 Dialogo con il cardinale Bassetti

La Chiesa italiana e il servizio nella lotta contro il virus, la memoria delle vittime e la società del “dopo”, i poveri e la solidarietà, la fede, la questione delle messe e dell’eucarestia in condizione di massima sicurezza, il mese di maggio dedicato alla Madonna, l’eredità di San Francesco e la testimonianza di Papa Francesco. Sono i temi affrontati dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in un’intervista a Tg1 Dialogo in onda domani dalle 8,20 su Rai 1. Nella rubrica, a cura di Piero Damosso, come sempre in queste settimane, in collegamento da Assisi, padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, del Sacro Convento