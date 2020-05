Colpi di pistola contro la casa del giornalista Mario De Michele. Fnsi e Sugc: forte preoccupazione

Colpi di pistola nel cuore della notte contro la casa del giornalista Mario De Michele, in provincia di Caserta. Tre proiettili si sono conficcati nella parete della cucina. In quel momento il direttore del sito CampaniaNotizie.com era in casa con la moglie e con il figlio, solo per caso nessuno è stato colpito. De Michele è sotto scorta armata dal 14 novembre 2019, quando, al confine tra Gricignano d’Aversa e Carinario, uscì miracolosamente illeso da un agguato nel quale furono esplosi contro la sua auto una decina di colpi di pistola. La FNSI e il SUGC esprimono forte preoccupazione per quanto accaduto al collega. Invieremo una nota all’Osservatorio sulla sicurezza per i giornalisti che, simbolicamente, aveva già deciso di riunirsi a Caserta, proprio per la particolare pericolosità del territorio dove ci sono ben cinque cronisti sotto scorta armata, un quarto di quelli presenti sull’intero territorio italiano. De Michele, meno di tre mesi fa, partecipò a un incontro con il viceministro dell’Interno Matteo Mauri organizzato dal Sindacato in Terra di Lavoro.