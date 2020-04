Ungheria, proteste contro Orban che non ferma la sua deriva autoritaria. Pronto a sottrarre poteri ai sindaci

Il popolo ungherese non ci sta e risponde scendendo in piazza per protestare contro la presa di poteri illimitati del primo ministro Viktor Orban. La polizia è subito intervenuta per disperdere la manifestazione che non era autorizzata. L’uso della forza contro i manifestanti, che si erano riuniti davanti al Parlamento, avrebbe determinato uno scontro degenerato in protesta violenta per le strade di Budapest. Ma non ci sono notizie ufficiali, solo informazioni filtrate via Twitter e Facebook poi prontamente oscurate.

Dopo le accuse di voler trasformare il paese in una dittatura, arrivate dall’Europa, dalle organizzazioni per la libertà di informazione e di espressione e da attivisti per i diritti umani, è il fronte interno a far alzare il livello di tensione all’indomani dell’approvazione della legge con la scusa dell’emergenza coronavirus.

La ‘chiamata’ alle piazze è arrivata via social con un appello in cui si chiedeva di riunirsi davanti al Parlamento per potestare pacificamente ma le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere la manifestazione proprio sulla base delle nuove leggi sul contenimento dell’epidemia da Covid-19 che vietano assembramenti.

Fonti di opposizione parlano di “uso dei lacrimogeni e di proiettili di gomma” e di “cittadini pronti a tutto pur di difendere il diritto alla libertà”.

Gli organi di stampa ungheresi per ora non riportano notizie di scontri ma gran parte dei media sono da tempo sotto il controllo governativo e limitati nella libertà di informazione dalla legge voluta dal premier magiaro, di fatto il massimo ispiratore sovranista d’Europa, che lo scorso dicembre ha istituito un “Consiglio nazionale della cultura” a cui è stato affidato il controllo della vita culturale del Paese secondo “criteri strategici”. In pratica è stata imposta la censura sui comunicati di Amnesty International, Human Rights Watch e altre ong che monitorano da tempo il deterioramento dello Stato di diritto in Ungheria e le discriminazioni e le violazioni nei confronti dei migranti. Ma anche il silenzio alle voci degli oppositori che denunciano il crescente antisemitismo in Ungheria e all’Onu per le critiche sul trattamento dei figli dei migranti.

Ciò che invece filtra è l’intenzione, dopo aver accentrato il potere nelle mani dell’uomo autoritario al comando, di sottrarre autonomia ai sindaci e ai consigli comunali per trasferirlo ai presidenti delle assemblee di contea e alle commissioni di difesa istituite per la gestione dell’emergenza coronavirus.

Se il progetto di legge dovesse passare, i poteri dei primi cittadini sarebbero drasticamente ridotti perché le loro decisioni dovranno essere sottoposte all’approvazione delle commissioni di difesa entro 5 giorni.

Una volontà chiara quella che traspare dalla nuova norma a sei mesi fa dalle elezioni amministrative che hanno visto l’opposizione vincere in 4 delle 5 maggiori città dell’Ungheria, inclusa la capitale Budapest, mentre la gran parte delle assemblee di contea sono guidate da uomini del partito di governo Fidesz, così come le commissioni di difesa.

Insomma la deriva di regime impressa da Orban è ormai inarresstabile, eppure ancora oggi nel nostro Paese qualcuno prova a difendere Orban con l’argomento dell’ampia maggioranza parlamentare di cui gode. Peccato che nessuno di loro ricordi che tra pochi mesi ricorrerà l’80 esimo anniversario del voto che assegno pieni poteri al maresciallo Philippe Pétain che portò alla nascita del governo di Vichy, il regime francese antisemita che collaborò con la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’Italia, l’Unione europea, non possono permettersi una memoria corta. L’Europa è nata per impedire il ripetersi di quei tragici errori. Oggi nessuno può sminuire le decisioni illiberali e autoritarie assunte da un premier di un Paese membro che si pone automaticamente fuori dall’Ue.