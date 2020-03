La Cassazione conferma: il clan Spada è mafia

“Apprendiamo con grande soddisfazione, della conferma della sentenza del dicembre 2018, da parte della seconda sezione penale della Cassazione. Un totale di oltre 50 anni, per i membri del clan Spada, e, a tutti, è stato riconosciuto l’aggravante del metodo mafioso. Quando Federica Angeli, il nostro presidente onorario, e grande amica, scrisse, per la prima volta, di mafia, fu attaccata duramente e, per questa sua lotta, ha perso la libertà. Aveva ragione lei. Noi lo abbiamo sempre saputo. La nostra associazione nasce in difesa di questa lotta, e, con lei, oggi festeggiamo una vittoria che è di tutto il territorio lidense. Oggi, più di ieri,esprimo, a nome di #Noi, di cui sono orgoglioso presidente, il sostegno alla nostra Federica, perché ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre.” Così, Dino Cassone, presidente dell’associazione antimafia #Noi.