Raccolta fondi per il Cotugno, Articolo 21 Campania insieme ai due studenti che hanno promosso l’iniziativa

Anche Articolo 21 Campania, con la coordinatrice Désiréee Klain, partecipa al progetto di raccolta fondi per il Centro Malattie Infettive dell’ospedale Cotugno di Napoli, arrivata in tre giorni (dalle 17 di lunedì 9 marzo) a 318mila euro. L’iniziativa è di due studenti di Medicina, Federica De Masi e Alessandro Riuggiero.

I due studenti, grazie all’aiuto di Dino Falconio, notaio in Napoli, sono in contatto con Giovanni De Masi, direttore Amministrativo dell`Azienda ospedaliera dei Colli, il dottor Roberto Parrella, Direttore UOC Malattie Infettive a Indirizzo Respiratorio, AORN Ospedali dei Colli – Ospedale “ Cotugno” di Napoli ed Ettore Cinque, assessore al bilancio della Regione Campania

Ecco l’incipit dell’appello di Federica: “Sono Federica De masi, una studentessa di medicina – scrive nella piattaforma l’organizzatrice – sono preoccupata e ho deciso di agire istintivamente. Mi sono messa su google cercando soluzioni. Ho trovato questa piattaforma affidabile per altre raccolte organizzate. Ho deciso di azzardare e mi è venuto in mente di dare una mano in questo modo. Ho consultato per bene la pagina di Internet e ho scoperto che in dieci minuti ho potuto creare questa campagna e gestirla personalmente, con l’accordo di prendere questi soldi e darli al Cotugno. Ho scelto quest’ospedale perché è il nostro punto di riferimento in quanto sede di malattie infettive di Napoli e credo abbia bisogno di supporto materiale. Attorno a me si stanno aggregando tutti i miei colleghi universitari e specialisti interessati fortemente nella cosa e stanno dando un aiuto per cercare un contatto per far arrivare questa somma, che mai pensavo di raggiungere in così poco!”.

Per aderire con offerte questo è il sito

https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-cotugno-di-napolicovid19?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet