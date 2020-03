“Macron, fermi subito le elezioni di Domenica prossima”. Petizione su Change.org

Caro Presidente Macron, mi chiamo Salvatore Barbera e le invio questo messaggio da Roma. In questo momento mi trovo a casa mia e sono qua da ormai 8 giorni per evitare di entrare in contatto con altre persone ed evitare, così, la diffusione del virus. Limitare la propria libertà è un grande sacrificio per chi è abituato a vivere in un Paese Democratico, ma è un sacrificio necessario e giusto che faccio volentieri e con grande senso di responsabilità.

Ho saputo che Domenica prossima, 15 Marzo, sono in programma le elezioni amministrative in circa 35.000 città. Più di 36 milioni di francesi saranno chiamate a votare. In questo modo, però, persone che non si conoscono verranno messe in contatto permettendo al virus di diffondersi in maniera incontrollabile e portando nuovi contagi e malati. È una cosa che non possiamo permetterci.

Come italiano, ho visto cosa può fare il Corona Virus ad un Paese e non possiamo permetterci che questo accada anche negli altri paesi.

Per questo, le chiedo per favore di cancellare ora le prossime elezioni francesi.

Ieri, 12 Marzo, in Francia c’erano 2.281 casi confermati di Coronavirus. Questa è la situazione esatta in cui ci trovavamo noi, in Italia, solo 9 giorni fa, il 3 Marzo. (fonte: Worldmeters).

Per favore, non si prenda la responsabilità, anche personale, di mettere a rischio il popolo francese e tutta l’umanità.

La Francia ha inventato la democrazia moderna, e per questo vi saremo sempre grati. Adesso la protegga cancellando subito le elezioni.