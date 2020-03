Più di 39mila firme per riaprire il Forlanini di Roma

Sono già più di 39mila le firme a sostegno della petizione per riaprire subito l’ospedale Forlanini di Roma. La struttura sanitaria (intitolata al medico milanese collaboratore di Koch che nel 1882 isolò il bacillo della tubercolosi) un tempo eccellenza specifica per le malattie polmonari, è stata chiusa nel 2015 per proclamata insostenibilità della spesa, in relazione all’effettiva utilità dei servizi resi, come stimata al tempo.

“ Allo stato attuale, che vede questa utilità impennarsi per la straordinaria insorgenza dell’epidemia di Covid-19, – si legge nella nota dei promotori – è nostra intenzione richiedere che questo polo sanitario – in parte abbandonato al degrado, in parte riconvertito a spazio per attività culturali – torni a svolgere in tempi brevissimi la vitale funzione per la quale venne all’epoca creato”.

Si può firmare su Change.org