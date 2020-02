Fnsi: aggressioni contro l’Usigrai e il suo segretario vanno respinte con determinazione

“Le aggressioni e gli insulti rivolti durante l’assemblea del Tg2 nei confronti dell’Usigrai e del suo segretario Vittorio Di Trapani, segretario generale aggiunto della Fnsi, vanno respinte con la dovuta determinazione. Di Trapani e l’Usigrai hanno difeso sempre e comunque la Costituzione antifascista e antirazzista attorno alla quale si è ritrovata la maggioranza che oggi guida la Fnsi. Non si tratta del primo attacco, visto che, nelle scorse settimane, alcuni degli oppositori, anche con la sponda di qualche sparuto collega in altri enti della categoria, hanno cercato persino di mettere in discussione il concorso per la selezione di 90 giornalisti e la stabilizzazione di 250 colleghi che oggi lavorano in Rai senza il giusto contratto. La Federazione nazionale della Stampa italiana, che si riconosce nel documento firmato da tutti i Comitati di redazione delle testate nazionali della Rai, non consentirà a nessuno di violare le regole statutarie e di ricorrere a modi e metodi che non possono essere né tollerati né consentiti”. Lo affermano, in una nota, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi.