Cdr testate Rai: solidarietà al segretario Usigrai. Ripristinare clima di dialogo e di rispetto

I Comitati di Redazione di Tg1, Tg3, Gr, RaiNews24, Tgr, RAI Sport, RAI Parlamento, Ufficio Stampa esprimono piena solidarietà al segretario Usigrai, Vittorio Di Trapani, che giovedì ha subito un tentativo di aggressione durante un’assemblea di redazione del Tg2. Stigmatizziamo simili episodi antisindacali che rivelano un clima preoccupante in azienda. Auspichiamo e chiediamo per i colleghi del Tg2 l’immediato ripristino di un dialogo leale e rispettoso delle opinioni di tutti. Siamo coinvolti in prima linea nella tutela e nella promozione dei valori di libero confronto e di rispetto che l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai incarna e sostiene.