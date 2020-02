Rai: cdr Tg2, solidarietà a Di Trapani

“Il Comitato di redazione del Tg2stigmatizza l’aggressione verbale, che ha sfiorato quellafisica, da parte di un collega contro il segretario dell’Usigrai Di Trapani, al quale va la nostra solidarietà. In ogni ambitodel nostro lavoro, il legittimo diritto di critica non devetravalicare il rispetto per le persone e l’impegno professionaledei colleghi, essendo la crescita della testata un obiettivocomune”, è la dichiarazione ufficiale del cdr del Tg2.”A tale scopo come Cdr abbiamo cercato di garantire un dibattitoordinato e l’unità della redazione, recependo in un unicodocumento le diverse posizioni emerse durante l’assemblea. Iltentativo non è riuscito a concretizzarsi in una sintesicondivisa quantomeno dalla maggioranza dei colleghi presenti.Ciò non toglie la necessità di ribadire che la dialettica, ancheaspra, non possa mai sfociare nell’ingiuria.Richiamiamo – conclude il cdr – tutti i colleghi a recuperare leragioni di un confronto civile in cui prevalgano i doveri delServizio pubblico, come il pluralismo e la considerazione ditutte le sensibilità”.