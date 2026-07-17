Il libro di Elena Testi a Città della Pieve con Articolo21

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Ieri a Città della Pieve nonostante le temperature proibitive un folto pubblico ha sfidato il caldo torrido ed è venuto ad incontrare la giornalista reporter Elena Testi. Nata ad Arezzo nel 1987 e laureata in giurisprudenza a Perugia è una nota giornalista e inviata televisiva italiana, principalmente conosciuta per il suo lavoro con l’emittente La7.

Si occupa di cronaca e attualità internazionale, distinguendosi per i suoi reportage dalle zone di conflitto. Ha seguito in prima linea la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Hamas.

È un volto ricorrente di trasmissioni come Tagadà, Piazzapulita e L’aria che tira, dove fornisce approfondimenti e testimonianze dirette dal campo.

Ha curato il podcast BuongiornoMondo per La7 ed è autrice del suo ultimo libro che ieri è venuta a raccontarci, Israele e Palestina raccontate da chi in prima persona è stata ed è sul campo come giornalista. Un libro saggio su dati reali, su fatti accaduti, registrati e raccontati come solo una penna raffinatissima come la sua sa fare. “Genesi. Soldi, crimine, impunità. Storia dell’estrema destra israeliana” il suo ultimo libro che ieri con il Presidio Articolo21 ha presentato al pubblico con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la collaborazione con la libreria Libri Parlanti di Castiglione del Lago. Si ringraziano i numerosi interventi dei presenti con la moderazione di Monica Fanicchi. Un’unica pecca probabilmente causato dal caldo, la diretta sulla pagina FB del Presidio ad un certo punto si è come” liquefatta”, perdendo le immagini, fortunatamente l’audio però è rimasto intatto. Ci rivediamo a settembre con le iniziative autunnali del Presidio. Buona estate.

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