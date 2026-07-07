Giornalismo sotto attacco in Italia

A Torre Pellice la cittadinanza onoraria ad Anna Foa

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Redazione
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L’Amministrazione Comunale di Torre Pellice (To) invita a partecipare alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria alla storica Anna Foa, che si terrà durante il Consiglio Comunale convocato per sabato 11 luglio 2026, alle ore 17.30. La seduta si svolgerà eccezionalmente davanti alla sede municipale, in via della Repubblica 1.
A seguire, nell’ambito del festival Una Torre di Libri, Anna Foa presenterà il suo ultimo libro, “Mai più” (Laterza, 2026), in dialogo con Gian Mario Gillio, giornalista e portavoce di Articolo 21 Piemonte.
Storica dell’età moderna, Anna Foa ha dedicato gran parte della propria attività di ricerca alla storia degli ebrei in Europa e in Italia e ai temi della memoria, delle persecuzioni e delle minoranze. Nel corso dell’incontro dialogherà con il pubblico sui temi affrontati nel suo più recente volume, offrendo un’occasione di riflessione e approfondimento su questioni di grande attualità.

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