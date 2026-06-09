Oggi a Roma la FestAssemblea di Articolo21. Alcuni messaggi al sito

Pubblichiamo i messaggi pervenuti oggi al sito degli amici di Articolo21 che non possono essere presenti. E li ringraziamo
Mi spiace per l’assenza di questa sera, ma sono al Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari a parlare di querele bavaglio.
I messaggi scritti non sono mai piacevoli.
Quindi mi limito a ringraziare tutti voi, la Comunità di Articolo 21, perché non ha mai avuto una titubanza nella lotta in difesa della nostra Costituzione.
E a chi si è illuso che abbassando il tasso di politica e di critica si potesse avere “clemenza” da parte di un governo insofferente a tutti i poteri di controllo, ha sempre opposto la nettezza dei valori.
Quindi grazie, perché la difesa della Costituzione non è una bandiera da sventolare in occasione di qualche festa comandata, ma un esercizio quotidiano di resistenza civica e civile.
Vittorio Di Trapani
Mi dispiace particolarmente perdere un appuntamento che, come sempre, mette al centro le voci e le testimonianze di chi continua a lottare per la libertà, la dignità, la legalità e i diritti umani, dalla Palestina al Sudan, dall’Ucraina al Congo, passando per tanti altri contesti troppo spesso dimenticati, che come sai a me/noi stanno molto cari.
Anna Meli
Ad ogni festassemblea come ad ogni riunione del lunedì, ricordo l’accoglienza e il supporto che mi avete fornito quando, pur non conoscendomi mi avete dato fiducia e coraggio.
Oggi da Ronchi dei Legionari insieme a Vittorio di Trapani e Caterina Malapena parleremo ancora di querele bavaglio, la Nostra ossessione la nostra battaglia il nostro Never Give Up. Oggi più che mai che la mala politica e i poteri mali a tutti i livelli cercano di aspirare come polvere le voci libere o peggio ammansirle e pilotarle. Mi affido e dono a voi il messaggio di Nando dalla Chiesa dalla mia Lecce: la vita è una lotta culturale. Sempre.
Fabiana Pacella
io sarò con voi con il pensiero (che supera ogni barriera e arriva sempre a destinazione).
Mariangela Gritta Grainer