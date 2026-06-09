Oggi a Roma la FestAssemblea di Articolo21. Alcuni messaggi al sito

Pubblichiamo i messaggi pervenuti oggi al sito degli amici di Articolo21 che non possono essere presenti. E li ringraziamo

Mi spiace per l’assenza di questa sera, ma sono al Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari a parlare di querele bavaglio.

I messaggi scritti non sono mai piacevoli.

Quindi mi limito a ringraziare tutti voi, la Comunità di Articolo 21, perché non ha mai avuto una titubanza nella lotta in difesa della nostra Costituzione.

E a chi si è illuso che abbassando il tasso di politica e di critica si potesse avere “clemenza” da parte di un governo insofferente a tutti i poteri di controllo, ha sempre opposto la nettezza dei valori.