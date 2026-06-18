Il caso Chiocci scuote la governance della Rai

La Rai è in pieno subbuglio dopo le inattese dichiarazioni del direttore del Yg1 Gian Marco Chiocci all’emittente ligure Telenord. In una lunga chiacchierata, l’ex inviato del Giornale piazzato tre anni fa da Giorgia Meloni a guidare il primo telegiornale nazionale parla dei giornalisti Rai come riferimento dei partiti, molti dei quali, testuali parole, “fuori non avrebbero mercato perché purtroppo sono figli della politica”. Chiocci parla del suo rapporto personale con la premier. “La conosco da tanto tempo, la stimo molto, sono grato a lei per essere arrivato qua, anche se poi sul Tg1 non mette becco perché si fida”. Della sua appartenenza a Fratelli d’Italia, non fa mistero: “Io sono profondamente di destra”, rivendica in diretta tv.

Protestano i giornalisti del Tg1 e dell’ente pubblico.



I giornalisti della Rai si dividono tra quelli che sostengono Chiocci perché condividono la stessa appartenenza politica, chi è stato piazzato lì da altri partiti, chi, con la schiena dritta e la testa alta rivendica la dignità professionale. “Il Tg1 non è grato alla premier e non ha bisogno della sua fiducia, se non nella misura in cui ha bisogno di quella di qualsiasi altro cittadino”, sostiene l’Esecutivo Usigrai. “Il Tg1 è composto da giornalisti che svolgono il proprio lavoro con abnegazione e impegno, sostenuti da milioni di telespettatori che ogni giorno rinnovano la loro fiducia verso quello che raccontiamo”, sottolinea la cronista Caterina Proietti che rompe il silenzio. Fa un pò pena vedere dove il servizio pubblico è arrivato. La lottizzazione c’è sempre stata in Rai, ma mai un direttore aveva travalicato la linea che separa il servilismo dalla difesa di una indipendenza giornalistica, la base della fiducia tra spettatori e cittadini pagatori di un canone e una testata del servizio pubblico. E’ il segno di un tempo malandato.