Antonella Bundu: “Mai come ora, dopo la Flotilla, abbiamo bisogno di contrapporre il conflitto all’indifferenza”

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Antonella Bundu, già candidata in Toscana alla guida della lista Sinistra Progetto Comune, ci racconta la sua visione “glocale”. “Pensare globale e agire locale”, infatti, è sempre stato il suo motto, un impegno e una missione di vita. Imbarcarsi sulla Flotilla, così come prendersi a cuore le tragedie del Venezuela e di Cuba, combattere l’ingiustizia ovunque nel mondo e fare del conflitto la propria ragione di esistere è il suo modo per contrastare l’indifferenza dilagante, il vero male del nostro tempo e della nostra società sempre più egoista.

Le violenze subite ad opera dell’esercito israeliano, del resto, sono state per lei una conferma: del nostro privilegio di essere occidentali, del dolore e della sofferenza che provano i palestinesi ormai da quasi ottant’anni e della necessità di continuare a battersi al loro fianco, affinché il genocidio che stanno subendo non cada nell’oblio.

Non abbasseremo la guardia.

https://www.youtube.com/live/beYzX0_boDY?is=P6guN8Z0ULLY0TOM

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