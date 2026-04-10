Un altro giornalista ucciso a Gaza. Sono quasi 300

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Nel cuore di un conflitto che sembra non conoscere fine, nonostante l’accordo di pace fantomatico sottoscritto sei mesi fa, si aggiunge un ulteriore nome alla lista delle vittime delle Forze di difesa israeliana nella Striscia di Gaza.

Mohamed Wishah, corrispondente di Al Jazeera, è stato ucciso ieri durante un attacco di droni israeliani mentre si dirigeva verso Gaza City per svolgere il suo lavoro di giornalista. L’uccisione di Mohamed si colloca in un contesto di pressioni militari che, sebbene abbiano visto alcune variazioni nelle strategie di attacco, non hanno mai smesso del tutto di prendere di mira la popolazione palestinese e i reporter. Le (IDF hanno modificato la modalità di intervento, “limitando” gli attacchi indiscriminati sulla popolazione civile e sulla Striscia, ma i bombardamenti e le operazioni militari continuano e spesso coinvolgono anche i giornalisti, che rischiano la vita nel tentativo di informare il mondo.

Mohammed rappresenta l’ennesimo esempio della pericolosità del lavoro giornalistico in un teatro di guerra ma soprattutto della volontà di Israele di silenziare ogni voce scomoda. La sua morte porta il totale delle vittime tra i giornalisti palestinesi dall’inizio della recente escalation nel ottobre 2023 sfiora i 300. Questi numeri raccontano una storia di rischio e sacrificio, spesso ignorata o sottostimata nel dibattito internazionale.

L’uccisione, perché di questo si tratta, di un professionista dell’informazione comeWishah solleva ancora una volta l’indignazione e le proteste delle organizzazioni di categoria e di difesa della libertà di informazione, sulla protezione dei giornalisti in zone di conflitto. La comunità internazionale si trova di fronte alla perdita di coloro che, con coraggio, cercano di fornire al mondo una finestra sulla realtà di Gaza, spesso a costo della vita.

In un momento in cui le tensioni si acuiscono e le operazioni militari continuano incessanti, il richiamo è a una maggiore responsabilità e a un impegno più deciso per proteggere chi, come Mohammed Wishah, si dedica a raccontare la verità, anche a costo della propria vita. Il suo assassinio ci ricorda che il costo del giornalismo in guerra è altissimo e che il diritto all’informazione deve essere preservato con ogni mezzo possibile.

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