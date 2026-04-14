Lievito 2026, a Latina l’XI edizione di una straordinaria rassegna

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Latina si prepara a tornare crocevia di linguaggi, idee e visioni: con l’undicesima edizione di Lievito, in programma dal 25 aprile al 3 maggio (con anteprima il 24 aprile), la città si apre a dieci giorni di eventi diffusi che mettono al centro la cultura come spazio di incontro, partecipazione e crescita collettiva.

Oltre 30 appuntamenti animeranno i luoghi simbolo del capoluogo, con un programma che intreccia linguaggi e pubblici diversi e mette in dialogo eccellenze del territorio e ospiti di rilievo nazionale.

Anche quest’anno Articolo 21 affianca Lievito come media partner ufficiale, curando direttamente due degli appuntamenti più significativi dell’intera rassegna, entrambi dedicati a temi di grande attualità e urgenza civile.

Si parte il 25 aprile alle ore 18:00 con l’apertura del festival: la storica Prof. Anna Foa dialogherà con la giornalista Graziella Di Mambro attorno al suo ultimo libro Mai più (Laterza Editore), un’opera che nella data simbolo della Liberazione invita a riflettere sulla memoria, sulla violenza e sulla responsabilità collettiva. Un incontro che dà il tono all’intera edizione: cultura come antidoto all’oblio e all’indifferenza.

Il secondo appuntamento curato da Articolo 21 è fissato per il 2 maggio alle ore 17:30, quando la giornalista e scrittrice Angela Iantosca presenterà il suo libro Donne. Resistenza. Libertà. Storie di 21 afgane in lotta per la vita (Paoline): voci che raccontano coraggio, dignità e resistenza quotidiana sotto un regime che ha cancellato i diritti delle donne. Un libro necessario, una testimonianza che non può restare inascoltata.

Il 2 maggio al teatro comunale D’Annunzio andrà in scena lo spettacolo-incontro – già sold out – con Daniele Silvestri.

Il 27 aprile a Palazzo M tornerà l’attesissimo Strega Tour con i 12 autori candidati al premio letterario più ambito d’Italia, grazie alla consolidata collaborazione con la Fondazione Bellonci. Gli studenti dei licei Majorana e Manzoni saranno coinvolti nella giuria del Premio Strega Giovani. Le prenotazioni per un posto a sedere apriranno dal 25 aprile su Eventbrite.

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026 figura l’incontro con Rocco Papaleo, che verrà a presentare il film Il bene comune, di cui è regista e interprete: l’evento chiuderà la rassegna il 3 maggio al cinema Corso.

Cuore pulsante del festival sarà ancora una volta Palazzo M, che ospiterà la maggior parte degli eventi, confermandosi spazio centrale della rassegna.

Il programma comprende otto presentazioni di libri con narrativa contemporanea, saggistica e fumetto; cinque proiezioni cinematografiche con incontri con registi e interpreti; quattro appuntamenti di divulgazione scientifica con Lievito Scienza con l’eccezionale partecipazione del Dott. Tommaso Parrinello dell’ESA (l’Agenzia Spaziale Europea già lo scorso anno era presente) che il 28 Aprile alle 10:45 parlerà dei cambiamenti climatici visti dallo spazio.

Cresce ulteriormente Lievito Kids — la sezione per i più piccoli curata dall’associazione “Tre mamme per amiche” e dalla libreria “A testa in giù” — con sei eventi tra laboratori creativi, letture animate e attività per famiglie.

A completare il tutto, spettacoli teatrali e di danza e concerti serali con degustazioni enogastronomiche grazie al coinvolgimento di cantine e realtà del territorio.

Il programma può essere scaricato qui.

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