Giornalismo sotto attacco in Italia

Donald Trump dalla A alla Z. Intervista con Sara Lucaroni

Articoli
Roberto Bertoni
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Nel giorno in cui si consuma la rottura fra Trump e il governo Meloni (valuteremo a breve le conseguenze reali sulla tenuta dell’esecutivo e sui rapporti fra i due paesi), incontriamo Sara Lucaroni, membro della nostra associazione e autrice di un saggio, “America go away! Come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo” (Compagnia editoriale Aliberti), in grado di restiruirci il trumpismo nella sua essenza più vera. Una sorta di Trump dalla A alla Z, dunque, un alfabeto trumpiano agile e sul quale riflettere, un piccolo manuale di sopravvivenza per difenderci da un potere arrogante, arrembante e dalle venature coloniali con cui siamo chiamati tutte e tutti a fare i conti. È evidente, infatti, che nulla sarà più come prima. Prepariamoci al cambiamento d’epoca, peraltro già in atto, e valutiamo ogni evoluzione con attenzione e senza pregiudizi. L’amica Sara Lucaroni ci agevola in questo compito.

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