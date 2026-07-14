Governo battuto sulla legge elettorale. L’arroganza non paga

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Il Governo è stato battuto sulla legge elettorale. L’arroganza non paga. Un emendamento pessimo, sulle preferenze, bocciato al primo voto segreto.

La festra battuta di un solo voto.

I camerati di Vannacci che sostenevano il governo urlano al tradimento.

Uno spettacolo indecoroso.

Hanno sostituito la prepotenza alla politica, ora raccolgono i primi cocci.

Piazza Montecitorio, dove è già in corso un’iniziativa, si va riempiendo.

La delegazione di Articolo 21, con Enzo Nucci, Mara Filippi Morrione, Roberto Maddi, Giancarlo Burghi è già arrivata per partecipare a questa festa della libertà e della dignità.

Si attendono i parlamentari della opposizione, finalmente uniti per la difesa della costituzione antifascista.

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