Giornalismo sotto attacco in Italia

Governo battuto sulla legge elettorale. L’arroganza non paga

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Il Governo è stato battuto sulla legge elettorale. L’arroganza non paga. Un emendamento pessimo, sulle preferenze, bocciato al primo voto segreto.
La festra battuta di un solo voto.
I camerati di Vannacci che sostenevano il governo urlano al tradimento.
Uno spettacolo indecoroso.
Hanno sostituito la prepotenza alla politica, ora raccolgono i primi cocci.
Piazza Montecitorio, dove è già in corso un’iniziativa, si va riempiendo.
La delegazione di Articolo 21, con Enzo Nucci, Mara Filippi Morrione, Roberto Maddi, Giancarlo Burghi è già arrivata per partecipare a questa festa della libertà e della dignità.
Si attendono i parlamentari della opposizione, finalmente uniti per la difesa della costituzione antifascista.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Legge elettorale, la maggioranza va sotto sulle preferenze

Redazione

Processo Regeni: il 28 settembre la sentenza

Redazione

L’incubo Trump continua

Tiziana Ferrario

L’Urso delle nevi

Vincenzo Vita

Giù le mani dalle fonti!

Vittorio Di Trapani

TG1: la cronaca per cancellare la Storia?

Ottavio Olita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.