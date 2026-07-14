L’incubo Trump continua

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Ma come, #Trump prima dice che la navigazione di #Hormuz deve essere libera e poi impone la sua tassa del 20% sulle merci che le navi trasportano in cambio di protezione?SOLDI IN CAMBIO DI PROTEZIONE. Vi ricorda qualcosa questo sistema? Qual è la differenza tra la tassa che vuole l’Iran e il pizzo che vuole Trump? Entrambe violano il principio della libera navigazione in acque internazionali stabilito dal diritto internazionale,ma quella di Trump dicono gli analisti sentiti dal NYTIMES costerebbe milioni ad ogni cargo, che trasporta in media due milioni di barili di petrolio. Se si calcola il 20% su ogni barile dal valore di 80$ l’uno, la tassa Trump diventa proibitiva.30 milioni di $ su ogni petroliera. Non a caso gli iraniani hanno subito detto: la nostra tassa è più equa. Rincari che pagheremmo noi consumatori. Trump ha iniziato una guerra che non sa come finire, sta stravolgendo gli equilibri mondiali ma soprattutto sta stravolgendo le nostre vite.”L’età dell’oro”aveva promesso Trump agli americani, ma il suo ritorno alla Casa Bianca si sta rivelando un affare solo per lui e i suoi familiari. Noi stiamo vivendo tempi da incubo.

#Iran

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