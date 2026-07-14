Giornalismo sotto attacco in Italia

Giù le mani dalle fonti!

Articoli
Vittorio Di Trapani
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Il governo vuole mettere le mani sulle fonti dei giornalisti della Rai.
Ancora una volta in palese contrasto con lo European Media Freedom Act.
La richiesta del ministro Adolfo Urso al vertice del Servizio Pubblico è preoccupante: dietro alla richiesta di fare un “check” alle fonti, c’è il desiderio antico di violare il diritto/dovere di garantire la riservatezza delle fonti.
Ed è ancora più inquietante visto che arriva dal responsabile del ministero vigilante sul Servizio Pubblico.
Ad oggi la vicenda Lavitola si sta rivelando un danno per Ranucci, mentre è diventata una grande opportunità per chi da tempo prova a liberarsi di Report, mettere a rischio le fonti giornalistiche e indebolire il giornalismo di inchiesta.

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