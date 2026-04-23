Ecco cosa fa la camorra sanguinaria di Arzano

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Ecco la camorra sanguinaria di Arzano, quella del clan della 167 il cui capo clan ed alcuni affiliati sono imputati anche nei processi per le minacce al sottoscritto… quella camorra che non esita ad uccidere anche innocenti (e’ il secondo caso in città, l’altro accaduto una decina di anni fa, era il 30enne Vincenzo Ferrante, che pure lasciò moglie ed un figlio piccolo, avvenuto durante l’agguato, sempre da parte di killer del clan della 167, del reggente locale del clan Moccia, la cosca criminale che per decenni ha comandato in città, omicidio avvenuto all’interno di un centro estetico, e che ispirò anche una delle scene di Gomorra di Roberto Saviano).

L’omicidio è avvenuto a febbraio 2026 e uno dei killer è stato poi ucciso in altro agguato di camorra due settimane dopo. Rosario Coppola, un imbianchino, ha lasciato moglie ed un figlio.

LA CAMORRA È SOLO UNA MONTAGNA DI MERDA!

(Nella foto la vittima dell'”errore” da Teleclub Italia, postata da Mimmo Rubio)

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