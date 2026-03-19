Una targa per Ilaria e Miran

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Venerdì 20 marzo è il trentaduesimo anniversario degli omicidi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalisti del Tg3 uccisi a Mogadiscio. Restano ancora ignoti mandanti ed esecutori: per questo Articolo 21 nei giorni scorsi ha tenuto un incontro proprio per presentare un esposto per la riapertura del caso.

E proprio venerdì la XV Municipalità di Roma terrà alle 11,30 una commemorazione dei due inviati in piazza Stefano Jacini nel quartiere di Vigna Stelluti con testimonianze di quanti li hanno conosciuti. Poi ci si sposterà di cento metri in via Napoleone Colajanni 19 per svelare una targa sotto l’abitazione in cui hanno vissuto Luciana e Giorgio Alpi, gli indomabili genitori dell’inviata, che fino alla fine delle loro esistenze si sono battuti per conoscere la verità su quell’agguato. Mentre il prossimo anno è prevista anche l’intitolazione di un giardino pubblico ad Ilaria nella stessa area municipale.

Articolo 21 si batte da sempre per dare un nome a chi ordinò gli omicidi e soprattutto sapere perché fu impartito il comando. Anche venerdì saremo in piazza per chiedere verità e giustizia per due vittime innocenti.

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