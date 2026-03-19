A Trieste il ricordo di Mira e Ilaria

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Venerdì 20 marzo, a trentadue anni esatti dall’omicidio, Miran Hrovatin verrà ricordato nella sua Trieste assieme alla collega Ilaria Alpi: alle ore 12 l’Ordine dei Giornalisti, Assostampa, Articolo21 del Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin invitano a portare un fiore al giardino di Barcola intitolato all’operatore video.

Al ricordo si accompagnerà un appello per la verità e la giustizia che in tutti questi anni tante associazioni non hanno mai smesso di rilanciare, dal momento che dopo 32 anni ancora non si conoscono gli esecutori materiali e i mandanti dell’attentato: «Finché non ci sarà giustizia, questa vicenda non dev’essere archiviata: nessuno deve dimenticare chi è morto per la libertà di informazione, da Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mario Paciolla e Andrea Rocchelli» ha dichiarato il coordinatore nazionale di Articolo 21 Beppe Giulietti.

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