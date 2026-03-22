Giornalismo sotto attacco in Italia

Riccione, ora “Villa Mussolini” torni a essere Villa Margherita

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Alekos Prete
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Alla fine “Villa Mussolini” resta pubblica. Il Comune di Riccione supera la cordata privata legata all’ex deputato missino Massano e acquisisce l’immobile. È questo il fatto. Ed è un fatto che pesa.
Perché non si trattava di una compravendita qualsiasi. In gioco c’era il destino di un luogo carico di storia, e il rischio che potesse essere piegato a un uso ambiguo, se non apertamente identitario. Non è fuori misura dire che si è scongiurata una piccola Predappio sulla Riviera. Non come slogan, ma come possibilità concreta.
Ci sono luoghi che non possono essere considerati neutri. E questo è uno di quelli.
A pochi metri da quella villa viveva la famiglia ebrea dei Matatia. Erano i “vicini scomodi”. Le leggi razziali li colpirono, furono costretti ad andarsene, poi deportati. Quasi tutti finirono ad Auschwitz. Questa storia è lì, dentro quel pezzo di città, e non può essere separata da ciò che oggi si decide di farne.
Per questo la scelta del Comune ha un valore che va oltre l’acquisizione. Tiene quel luogo dentro uno spazio pubblico, lo sottrae a possibili strumentalizzazioni, lo riporta dentro una responsabilità collettiva.
Ma non basta.
Se davvero si vuole restituire questo luogo alla città, allora serve un passaggio ulteriore, che riguarda le istituzioni democratiche. Perché prima di diventare “Villa Mussolini”, quella casa era Villa Margherita. E non è un dettaglio.
Restituirle quel nome significa restituire la storia alla città, senza rimozioni e senza ambiguità. Significa riconoscere cosa è stato e scegliere consapevolmente cosa deve restare.
È una responsabilità che chiama in causa le istituzioni, ma anche il senso civile di una comunità. Perché la memoria, quando è pubblica, non può essere lasciata a metà.

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