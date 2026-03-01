Giornalismo sotto attacco in Italia

Proteste in Albania: migliaia in piazza contro il governo Rama

Articoli
Alba Kepi
0 0

Molotov contro l’ex residenza del dittatore Enver Hoxha

Tirana – Migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Tirana per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama e del suo governo. La manifestazione, promossa dal Partito Democratico (PD), principale forza di opposizione, riflette un crescente malcontento dell’opinione pubblica nei confronti di presunti scandali e pratiche clientelari che coinvolgerebbero membri chiave dell’esecutivo.

Nelle ultime settimane, Rama ha revocato dall’incarico le ministre Belinda Balluku (Infrastrutture) al centro di indagini giudiziarie per presunti appalti irregolari e pratiche di favoritismo. ed Elisa Spiropali (Esteri). Nonostante questa mossa, i manifestanti continuano a chiedere le dimissioni dell’intero governo, sostenendo che le misure adottate siano insufficienti a garantire trasparenza e rinnovamento politico.

Le proteste hanno attraversato le principali vie della capitale, con cortei diretti verso il palazzo del governo e il parlamento, e soste davanti alla direzione centrale della polizia. Durante le manifestazioni, alcuni partecipanti hanno acceso fuochi e lanciato molotov, colpendo anche l’ex residenza del dittatore Enver Hoxha, oggi trasformata in galleria d’arte. Questo gesto è stato interpretato dai manifestanti come simbolico, una denuncia contro la persistenza di pratiche politiche ritenute autoritarie e clientelari.

La protesta mette in luce tre elementi centrali; la crisi di legittimità dell’esecutivo, aggravata dagli scandali giudiziari e dalle accuse di nepotismo e clientelismo; il ruolo dell’opposizione politica, con il PD che riesce a mobilitare un numero significativo di cittadini attorno a richieste di trasparenza e cambiamento; il rischio di escalation sociale, con episodi di violenza simbolica che testimoniano la tensione tra manifestanti e istituzioni.

Il premier Rama e altri membri del governo hanno condannato gli atti di violenza, ribadendo la volontà di portare avanti le riforme e di mantenere la stabilità politica. Le autorità locali hanno confermato l’apertura di indagini sugli episodi di vandalismo, invitando alla calma mentre la pressione politica e sociale rimane elevata.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Gherardo Colombo ospite della riunione di Articolo 21

Redazione

Morto un tiranno se ne fa un altro

Tiziana Ferrario

Il precario sollievo della morte di un dittatore

Barbara Schiavulli

Attacco al pensiero critico: se nessuno può più dirsi al sicuro

Roberto Bertoni

Altro che inversione di tendenza: 151 morti sui Luoghi di lavoro in 2 mesi

Carlo Soricelli

Referendum. Esposto all’AGCOM sugli squilibri nei TG serali

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.