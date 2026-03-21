Giornalismo sotto attacco in Italia

Giustizia per Roberto Saviano e Rosaria Capacchione

Articoli
Redazione
0 0
Dopo 18 anni la Corte di Cassazione ha finalmente confermato le condanne a carico del boss e del suo avvocato per le minacce rivolte contro Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Quelle minacce, pronunciate in aula del tribunale, erano un pesante avvertimento non solo contro Capacchione e Saviano, ma contro chiunque osasse mettere in discussione la prepotenza dei clan e dei loro protettori.
Da qui la decisione di potenziare servizio di vigilanza e di protezione. Sono stati 18 lunghissimi anni , costellati da ritardi, omissioni, debolezze, ma anche dal coraggio di Rosaria, di Roberto, dei loro avvocati, da Nobile a Vasaturo. Sullo sfondo  la domanda di sempre: perché nel mirino degli ingiustizialisti finiscono sempre quelli che contrastano le mafie e mai chi nasconde, omette, oscura o magari va pure a cena con i clan?
Leggi anche

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Giornata per le vittime di mafia, don Ciotti: “Siamo la speranza che non si arrende”

Redazione

Delmastro story

Walter Verini

Quanto tempo è passato….

Alekos Prete

Il calo delle accise: una mancetta in cambio del SI’

Ottavio Olita

Ilaria Alpi, Miran Hrovatin: la verità sepolta dai depistaggi di Stato

Francesco Cavalli

Quella targa nel quartiere di Ilaria. Non smettiamo di chiedere verità e giustizia

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.