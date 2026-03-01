Giornalismo sotto attacco in Italia

Cadono le bombe a Teheran e mi cadono le braccia

Opinioni
Massimo Marnetto
0 0

Cadono le bombe a Teheran e mi cadono le braccia. Ci risiamo. Invece di finire, le guerre aumentano. Khomeini, il teocrate massacratore dei giovani in cerca di libertà, è morto sotto le bombe. Dovrebbe essere una buona notizia, ma non lo è, perché l’Iran non è il Venezuela, dove togli il dittatore e trovi subito la collaborazione degli altri. Il regime iraniano umiliato in campo aperto, può innescare una stagione di attentati terroristici; può bloccare lo Stretto di Hormuz per far impennare il prezzo del greggio; può incendiare l’islam radicale per destabilizzare tutti i paesi dell’area.

Ci vorrebbe una diplomazia americana all’altezza della complessità dei conflitti, ma Trump continua a fare pose da culturista davanti allo specchio, compiaciuto dei suoi muscoli. Ci vorrebbe una diplomazia europea capace di trovare mediazioni, ma siamo un club di attempati narcisisti, pieni di forfora nazionalista e incapaci di instaurare il clima di fiducia per muoverci insieme. Serve la rivoluzione della speranza, la forza degli ideali umanisti, la cultura dell’incontro laico. Servono giovani intelligenze e le loro energie per rompere il conformismo delle guerre. Ci sono. Aiutiamole ad esprimersi. E facciamoci da parte.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Dov’eravamo rimasti? – Intervista con Fabrizio Gifuni sulla fiction “Portobello”

Roberto Bertoni

“Proponga soluzioni realistiche e popolari”. Lettera aperta a Elly Schlein

Pietro Criscuoli

Le due repubbliche

Sauro Mattarelli

L’invincibilità dei “melones” è finita a Sanremo

Roberto Bertoni

Il vero bersaglio del referendum è l’uguaglianza

Massimo Marnetto

Sfruttamento rider scoperto grazie ai giudici indipendenti

Massimo Marnetto
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.