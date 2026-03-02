Taranto, un’altra vita spezzata sul lavoro

0 0

Aveva ventisei anni e lavorava dentro lo stabilimento siderurgico di Taranto, uno dei più grandi d’Europa. Questa mattina è precipitato durante un intervento in un’area dell’impianto e non è sopravvissuto alle ferite riportate nella caduta. Ventisei anni è un’età che dovrebbe appartenere al futuro, non alle statistiche delle morti sul lavoro. È l’età dei turni appena iniziati, dei contratti ancora precari, di una vita che prende forma mentre si impara un mestiere difficile dentro una fabbrica che non perdona errori, cedimenti o distrazioni. Dentro l’acciaieria si lavora tra passerelle metalliche, livelli sospesi e impianti costruiti in epoche diverse e continuamente sottoposti a usura. Chi ci lavora lo sa bene, perché la sicurezza non è una formula burocratica scritta su un contratto ma qualcosa che si misura ogni giorno nel modo in cui un pavimento regge, una struttura tiene e una manutenzione viene fatta oppure rimandata.

Quando accade un incidente i primi a intervenire sono sempre gli stessi: i colleghi che fermano il lavoro e chiamano aiuto e i soccorritori del 118 che entrano nello stabilimento per raggiungere il punto dell’impatto tra scale, tubazioni e piattaforme industriali. È un lavoro che raramente viene raccontato, quello di medici e operatori che si muovono dentro uno spazio progettato per produrre acciaio e non per gestire emergenze, e che anche oggi hanno fatto ciò che fanno sempre cercando di arrivare il più velocemente possibile dove la vita resta appesa a pochi minuti. Taranto conosce bene il peso di queste tragedie. Lo stabilimento siderurgico non è una fabbrica qualunque. Per decenni ha dato lavoro a migliaia di persone e allo stesso tempo ha segnato profondamente la città. Le polveri industriali, le emissioni e l’aumento documentato di malattie respiratorie e oncologiche nei quartieri più vicini agli impianti hanno trasformato questa vicenda in uno dei conflitti industriali più duri della storia italiana recente. Per questo sarebbe ipocrita raccontare una morte dentro quella fabbrica decontestualizzando cosa davvero rappresenta Ilva per Taranto.

Non si tratta di usare una tragedia per fare polemica, ma di riconoscere il contesto reale in cui quella vita si muoveva ogni giorno, dentro uno stabilimento attraversato da anni di inchieste, cambi di proprietà, promesse di bonifica, tavoli politici e decisioni mai davvero definitive sul suo futuro. In mezzo a tutto questo ci sono i lavoratori, operai diretti e operai dell’indotto che continuano a entrare ogni giorno da quei cancelli perché il lavoro serve, perché le famiglie vivono di quel salario e perché una città intera è stata costruita attorno a quella produzione. Difendere il diritto al lavoro non può significare accettare che il lavoro resti un luogo dove si muore. La responsabilità non può essere diluita e riguarda le aziende che gestiscono gli impianti, la politica che da anni governa questa crisi industriale senza riuscire a chiuderla davvero e uno Stato che dovrebbe garantire sicurezza e salute come diritti non negoziabili. Oggi però, prima di tutto, resta una vita di ventisei anni che si è fermata dentro una fabbrica, mentre i lavoratori che domani torneranno nello stesso luogo sanno bene che la sicurezza non è un tema astratto ma la differenza concreta tra tornare a casa la sera oppure no.

